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21.03.19 09:53
Российские моряки проведут ракетные стрельбы в Тихом океане
"Отряд кораблей соединения охраны водного района войск и сил на Северо-востоке России вышел в море для выполнения практических артиллерийских и ракетных стрельб", - сказал Н.Воскресенский.
Он сообщил, что на морском полигоне малые ракетные и малые противолодочные корабли в течение нескольких дней будут проводить артиллерийские стрельбы по сложным мишенным позициям на побережье в районе полигона "Радыгино". Также моряки отработают морской бой с кораблями условного противника.
"В акватории Авачинского залива будут проведены пуски ракет зенитного ракетного комплекса "Оса-М" по воздушным и надводным целям и комплекс артиллеристских стрельб", - сообщил также Н.Воскресенский.
Для обеспечения безопасности выполнения боевых упражнений в районе полигона "Радыгино" выставлено оцепление.
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