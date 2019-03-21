Российские моряки проведут ракетные стрельбы в Тихом океане

21.03.19 09:53

© РИА Новости. Денис Абрамов

21 марта. Interfax-Russia.ru - Корабли Камчатского соединения охраны водного района Тихоокеанского флота (ТОФ) проведут морские ракетные и артиллерийские стрельбы, сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

"Отряд кораблей соединения охраны водного района войск и сил на Северо-востоке России вышел в море для выполнения практических артиллерийских и ракетных стрельб", - сказал Н.Воскресенский.

Он сообщил, что на морском полигоне малые ракетные и малые противолодочные корабли в течение нескольких дней будут проводить артиллерийские стрельбы по сложным мишенным позициям на побережье в районе полигона "Радыгино". Также моряки отработают морской бой с кораблями условного противника.

"В акватории Авачинского залива будут проведены пуски ракет зенитного ракетного комплекса "Оса-М" по воздушным и надводным целям и комплекс артиллеристских стрельб", - сообщил также Н.Воскресенский.

Для обеспечения безопасности выполнения боевых упражнений в районе полигона "Радыгино" выставлено оцепление.