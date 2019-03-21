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21.03.19 09:55

Введенные из-за паводка и ящура режимы ЧС отменяют в приморском Уссурийске

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
21 марта. Interfax-Russia.ru - Власти приморского Уссурийска сообщили об отмене режимов чрезвычайной ситуации, введенных в городе после паводка в августе 2018 года и вспышки ящура прошедшей зимой.

"Режимы функционирования "чрезвычайная ситуация" прекратят действие 22 марта в 9:00", - сообщила пресс-служба администрации.

Режимы ЧС сняты в связи со стабилизацией обстановки и устранением обстоятельств для их введения. Так, аварийно-восстановительные работы после наводнения 2018 года полностью выполнены, также ликвидированы последствия заболевания ящуром.

Как сообщалось, в Уссурийском городском округе в результате паводка с 25 августа 2018 года был введен режим ЧС. В зоне подтопления оказались порядка 200 домов.

В январе 2019 года был введен режим ЧС муниципального характера в связи со вспышкой ящура в селе Новоникольск.

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