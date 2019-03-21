Кто следующий: после отставки глав трех регионов эксперты ждут новых отставок
  
Цепная реакция: в Якутске начались беспорядки после нападения киргиза на местную жительницу
   
Вместо исторического принципа: половину квот на добычу краба будут выставлять на аукцион
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
21.03.19 10:06

Врио губернатора Забайкалья назвал 15 проектов местной ТОР

© РИА Новости. Александр Гальперин
21 марта. Interfax-Russia.ru - В Забайкальском крае в рамках созданной территории опережающего развития (ТОР) на первом этапе планируется реализовать 15 инвестиционных проектов, сообщил врио губернатора региона Александр Осипов.

"14 марта в правительственной подкомиссии регион защитил проект по созданию ТОР. В него вошли 15 проектов", - сказал А. Осипов в ходе "прямой линии" с представителями общественности в Чите в четверг.

По его словам, в ближайшие два года начнется реализация проекта по освоению Нойон-Тологойскойского месторождения полиметаллических руд в Александрово-Заводском районе, строительство горнодобывающего предприятия на месторождении золота "Наседкино" в Могочинском районе, первая очередь строительства полигона твердых коммунальных отходов и мусоросортировочного комплекса с глубокой переработкой отходов и производства продукции из вторичного сырья.

Также планируется создание цехов по выпуску кондитерской, хлебопекарной, мясной, рыбной, салатной продукции в Чите.

А. Осипов добавил, что при реализации 15 проектов в регионе будет создано более семи тысяч рабочих мест, направлено 107 млрд рублей, налоговые поступления в течение 10 лет составят 31 млрд рублей. На создание инфраструктуры из федерального бюджета будет выделено 1,2 млрд рублей.

Он также уточнил, что готовится вторая очередь из 45 перспективных инвестиционных проектов.

"Это 19 тыс. новых рабочих мест и миллиарды рублей инвестиций. Нашими приоритетами экономического развития в регионе являются агропромышленный комплекс, лесопереработка, малое и среднее предпринимательство, транспорт, добыча полезных ископаемых", - подчеркнул врио руководителя Забайкалья.

В настоящее время в этом направлении ведется работа с федеральными органами власти, инвесторами.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  21.03.19 10:12
Реставрация 228 памятников архитектуры в Москве завершена в 2018 году
.
  21.03.19 09:46
В Третьяковке прошёл "несанкционированный перформанс" полуобнаженного мужчины
.
  21.03.19 09:29
ЦИК рассмотрит вопрос о передаче Грудинину думского мандата
.
  20.03.19 15:29
Сериалы впервые покажут на Московском кинофестивале
.
  20.03.19 15:09
Документальные проекты, представленные на ММКФ, смогут претендовать на "Оскар"
.
  20.03.19 14:25
Девочку-"маугли", найденную в столичной квартире, выписывают из больницы
.
  20.03.19 13:14
На праздновании Навруза на ВДНХ ожидается участие порядка 40 тыс. человек
.
  20.03.19 12:52
Катки с искусственным льдом в Москве закроются 25 марта
.
  20.03.19 11:54
Медведев запретил "точечную" раздачу зданий, съезжающих в "Сити" министерств
.
  20.03.19 09:04
В Москве обновят медоборудование машин скорой помощи


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket