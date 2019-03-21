Врио губернатора Забайкалья назвал 15 проектов местной ТОР

21.03.19 10:06

© РИА Новости. Александр Гальперин

21 марта. Interfax-Russia.ru - В Забайкальском крае в рамках созданной территории опережающего развития (ТОР) на первом этапе планируется реализовать 15 инвестиционных проектов, сообщил врио губернатора региона Александр Осипов.

"14 марта в правительственной подкомиссии регион защитил проект по созданию ТОР. В него вошли 15 проектов", - сказал А. Осипов в ходе "прямой линии" с представителями общественности в Чите в четверг.

По его словам, в ближайшие два года начнется реализация проекта по освоению Нойон-Тологойскойского месторождения полиметаллических руд в Александрово-Заводском районе, строительство горнодобывающего предприятия на месторождении золота "Наседкино" в Могочинском районе, первая очередь строительства полигона твердых коммунальных отходов и мусоросортировочного комплекса с глубокой переработкой отходов и производства продукции из вторичного сырья.

Также планируется создание цехов по выпуску кондитерской, хлебопекарной, мясной, рыбной, салатной продукции в Чите.

А. Осипов добавил, что при реализации 15 проектов в регионе будет создано более семи тысяч рабочих мест, направлено 107 млрд рублей, налоговые поступления в течение 10 лет составят 31 млрд рублей. На создание инфраструктуры из федерального бюджета будет выделено 1,2 млрд рублей.

Он также уточнил, что готовится вторая очередь из 45 перспективных инвестиционных проектов.

"Это 19 тыс. новых рабочих мест и миллиарды рублей инвестиций. Нашими приоритетами экономического развития в регионе являются агропромышленный комплекс, лесопереработка, малое и среднее предпринимательство, транспорт, добыча полезных ископаемых", - подчеркнул врио руководителя Забайкалья.

В настоящее время в этом направлении ведется работа с федеральными органами власти, инвесторами.