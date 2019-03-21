Губернатор Мурманской области Ковтун подала в отставку

21.03.19 11:08

© РИА Новости. Евгений Биятов

21 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Мурманской области Марина Ковтун сообщила, что попросила президента РФ Владимира Путина о досрочной отставке.

"Я покидаю пост губернатора с чувством удовлетворения и даже гордости. Излишне говорить, что решение было осознанным и трудным. (...) Считаю, что обновление высших эшелонов власти необходимо и должно быть полезно. Я думаю, что обновление придаст новый импульс дальнейшему развитию нашего края", - заявила М.Ковтун на брифинге в четверг.

По ее словам, президент еще не подписал ее заявление об отставке. "Я думаю, это произойдет скоро", - сказала М.Ковтун, отвечая на вопрос журналистов.

Она отметила, что также приняла решение не баллотироваться на пост главы региона на губернаторских выборах в сентябре текущего года.

УЕЗЖАЮ В МОСКВУ

Она сообщила, что намерена покинуть регион. "Уезжаю в Москву, у меня там дети", - сказала М.Ковтун.

По ее словам, у нее осталось около 150 дней отпуска, и поэтому после отставки она намерена сначала отдохнуть, и уже потом думать о дальнейшей карьере. "Есть серьезные предложения, я их рассматриваю. У меня такой богатый опыт, что я могу себя реализовать и в политике, и в управлении. Такие предложения действительно есть, но я сейчас о них говорить не буду", - сказала М.Ковтун.

Однако после отставки глава региона намерена посвятить больше времени семье и "больше готовить" (по выходным М.Ковтун в своем Instagram делилась фотографиями и рецептами блюд, ранее заявляла, что после отставки подумает об издании книги рецептов - ИФ).

На вопрос журналистов, перейдет ли М.Ковтун в Совет Федерации, она сообщила, что "вы же меня знаете, я не комментирую слухи".

У НАС УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Она сообщила, что после выхода указа президента РФ о снятии ее полномочий, будет назначен врио губернатора и правительство Мурманской области уйдет в отставку.

При этом она отказалась отвечать на вопрос о кандидатуре врио губернатора Мурманской области. "Я не комментирую эту информацию", - сказала М.Ковтун.

Губернатор Заполярья пояснила, что ушла досрочно, чтобы врио главы успел до выборов познакомиться с регионом.

"Я сделала это для того, чтобы тот новый человек, который придет сюда, успел до сентября войти в курс дела, познакомиться с регионом, людьми, определить первоочередные действия, нужды, чаяния северян услышать, и, опираясь на них, выстроить свою работу", - сказала она.

По ее словам, за время работы в родном для нее регионе она смогла "пообщаться с тысячами северян" и объездить Кольский полуостров. "У нас удивительные люди, таких нет больше нигде. Заручиться поддержкой таких людей очень дорогого стоит, и я надеюсь, что моему преемнику удастся", - сказала она.

ЖЕЛЕЗНЫХ ЛЕДИ НЕ БЫВАЕТ

М.Ковтун выразила благодарность "землякам за поддержку".

Отвечая на вопрос журналистов об оказываемом прессинге на протяжении семи лет губернаторства, М.Ковтун сказала, что не знает стоящих за этим людей, но выразила им благодарность и им.

"Железо куется в огне. Я благодарю их за то, что у меня сегодня именно такой характер и бойцовская форма", - сказала М.Ковтун.

В ответ на вопрос, было ли сложно семь лет на посту губернатора находиться под пристальным вниманием М.Ковтун заявила: "Панциря нет, это невозможно, особенно, для женщины (...) Железных леди тоже не бывает".

По ее словам, она гордится проделанной за семь лет губернаторства работой. "Я считаю, что наши успехи переваливают, или перевешивают наши недочеты и промахи", - сказала она.

К успехам М.Ковтун отнесла созданный "фундамент для развития нашего будущего". В его основе проект Мурманского транспортного узла, привлеченные инвестиции, сумма которых "превышает $45 млн", привлечение "НОВАТЭКа", "Газпрома", "Роснефти". Также М.Ковтун отнесла к успехам растущий турпоток, меры по поддержке детства и материнства. "Правительству новому и новому главе предстоит получить репутационные дивиденды с того, что было заложено нашей командой", - считает она.

В будущем М.Ковтун намерена оказывать поддержку региону, если Заполярье будет входить в круг интересов работы. "Если моя работа будет связана с регионом - безусловно", - сказала она.

ЗАКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

О том, что губернатор Мурманской области М.Ковтун подала в отставку, сообщил "Интерфаксу" накануне источник в окружении главы региона.

Заседание правительства Мурманской области в среду прошло без М.Ковтун, его провел первый заместитель главы региона Алексей Тюкавин.

Позднее в среду М.Ковтун провела встречу с членами правительства региона за закрытыми дверями. Членов правительства на совещание пригласили помощники губернатора, не озвучивая его тему. Встреча прошла в закрытом режиме и закончилась аплодисментами.

После М.Ковтун молча покинула зал.

Комментируя в четверг журналистам эту встречу с членами правительства, М.Ковтун попросила "не рвать ей сердце" как женщине.

ДЕЛО ЧИНОВНИКОВ ЗАПОЛЯРЬЯ

Ранее бывший замначальника управления по обеспечению деятельности правительства Мурманской области Георгий Благодельский, один из фигурантов уголовного дела высокопоставленных чиновников Заполярья, дал изобличающие показания против бывшего заместителя губернатора Игоря Бабенко и М.Ковтун.

Адвокаты Г.Благодельского заявили о необходимости очной ставки подзащитных с М.Ковтун. По их словам, соответствующее ходатайство было заявлено в ходе следствия, и защита призвала председателя СКР Александра Бастрыкина лично контролировать расследование дела.

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

М.Ковтун родилась в 1962 году. Выпускница Пензенского техникума советской торговли им.50-летия ВЛКСМ, Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ (Московский гуманитарный университет), Северо-Западной академии государственной службы.

В прошлом занимала различные должности в структурах правительства Мурманской области. С 1994 по 2005 год была заместителем председателя комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Мурманской области, в 2005 году также занимала должность заместителя начальника управления Федерального агентства по туризму. С 2006 по 2009 год руководила отделом по развитию туризма департамента экономического развития Мурманской области.

С 2009 по 2011 год - заместитель гендиректора "Кольской ГМК". В 2011 году избрана в Мурманскую областную думу.

С апреля 2012 года - губернатор Мурманской области.