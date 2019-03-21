Реставрация 228 памятников архитектуры в Москве завершена в 2018 году

21.03.19 10:12

© РИА Новости. Сергей Пятаков

21 марта. Interfax-Russia.ru - В 2018 году в Москве реставрация велась на 507 объектах культурного наследия, на 228 памятников архитектуры она была завершена, сообщает в четверг сайт столичной мэрии со ссылкой на главу департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

"На 49 объектах выполнили комплексные работы, на 179 - локальные ремонтно-реставрационные. В 19 старинных зданиях провели противоаварийные работы. 79 исторических зданий восстановили на средства городского бюджета. Реставрацию 53 финансировали Минкульт РФ и другие федеральные ведомства. Работы на 96 объектах провели за счет частных инвестиций", - говорится в сообщении.

В прошлом году, в частности, завершены работы в доходном доме с лавками на Пятницкой улице, в зданиях театров "Школа современной пьесы" и "Современник", в доме, в котором жил писатель Иван Тургенев, на Остоженке и во многих других.

Также в столице продолжают реставрировать памятники религиозного назначения. С 2012 года благодаря программе субсидий религиозным организациям была завершена реставрация 33 храмов, в 10 из них работы закончили в 2018 году.

Кроме того, в прошлом году восстановили 36 могил (захоронений) и художественных надгробий.