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21.03.19 10:52

Губернатор Оренбургской области Берг подал в отставку

© РИА Новости. Владимир Астапкович
21 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Оренбургской области Юрий Берг, возглавляющий регион с 2010 года, попросил президента РФ об отставке, сообщается на официальном портале правительства региона в четверг.

"Сегодня губернатор Оренбургской области Юрий Александрович Берг направил президенту РФ Владимиру Путину прошение об отставке", - говорится в сообщении.

Комментируя свое решение, губернатор сообщил, что регион всегда был для него родным и уезжать из Оренбуржья он не планирует.

Также Ю.Берг обратился к жителям области со словами благодарности за поддержку и доверие.

"Мы с вами сделали многое: строили школы и детские сады, дороги и больницы, создавали комфортную городскую среду. В фокусе внимания Правительства области всегда был человек, его здоровье, благополучие и комфорт. Я думаю, многое получилось. Оренбуржье стало лидером альтернативной энергетики в стране. Мы создали крепкую образовательную базу, и сегодня Оренбуржье – третье в стране по результатам ЕГЭ. Мы серьезно расширили спектр высокотехнологичной медицинской помощи. Наш молодежный форум «Евразия», инициированный три года назад, приобрел глобальный характер, став настоящим центром евразийской интеграции", - подчеркнул глава региона.

Ю.Берг отметил, что перед Оренбургской областью стоят амбициозные задачи.

"В этом году мы приступили к реализации 11 национальных проектов, которые охватывают все сферы жизни людей. До единого дня голосования остается еще достаточно времени, чтобы новому руководителю доказать оренбуржцам свою эффективность", - добавил Ю.Берг.

Он пожелал оренбуржцам беречь все то, что было сделано, а также сохранять межнациональный мир и дружбу.

"Дорогие земляки! Берегите все, что было сделано, сохраняйте уникальную особенность нашей области – межнациональный мир и дружбу. Вместе мы способны преодолеть любые вызовы. Обещаю, что на каких бы постах мне не пришлось работать в дальнейшем, я всегда буду отстаивать интересы Оренбургской области и своих земляков. Гожусь, что являюсь оренбуржцем, жителем богатого и сильного региона – Сердца Евразии", - заключил Ю.Берг.

Ю.Бергу 65 лет - он родился 3 августа 1953 года. В октябре 2005 года он был избран главой Орска - второго по величине города Оренбургской области.

22 мая 2010 года Законодательным собранием Оренбургской области Ю.Берг был наделен полномочиями главы региона по представлению президента РФ Дмитрия Медведева, 15 июня 2010 года вступил в должность губернатора и с июля 2010 года возглавил правительство Оренбургской области.

14 мая 2014 года президент РФ Владимир Путин поддержал решение Ю.Берга досрочно уйти в отставку и идти на выборы. 14 сентября 2014 года на выборах главы региона Ю.Берг заручился поддержкой 80,28% избирателей.

Срок полномочий главы Оренбуржья истекает в 2019 году.

Выборы губернатора Оренбургской области пройдет в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.

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