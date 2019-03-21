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21.03.19 11:04

Более трети россиян заявляют о нарушениях своих потребительских прав

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
21 марта. Interfax-Russia.ru - Почти три четверти россиян (69%) о своих потребительских правах знают только в общих чертах, а о хорошем знании своих прав заявляют 16% сограждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".

По данным исследования, 37% респондентов в течение года сталкивались с различными нарушениями своих прав потребителя.

Как отмечают социологи, 47% опрошенных, заявивших, что их права были нарушены, сообщили, что сталкивались с продажей товара с истекшим сроком годности, 40% респондентов указали на ненадлежащее качество товаров, а каждый третий из данной категории участников опроса указал на обсчет и обвес.

Четверть россиян, считающих, что их потребительские права были нарушены, заявляют о необоснованном завышении цены товара либо о завышенной смете на выполнение работ, отмечают в ВЦИОМ.

20% респондентов, завивших о нарушении своих потребительских прав, сообщили, что в местах торговли игнорировались санитарные нормы.

По данным ВЦИОМ, более половины россиян (54%) в случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре для защиты своих прав рассчитывают на общественные организации, 45% респондентов - на Роспотребнадзор. По данным опроса, в суд в такой ситуации готовы обратиться 15% опрошенных, и 11% респондентов - в полицию.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 14 марта среди 1600 респондентов.

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