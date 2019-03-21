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21.03.19 11:49

"Трезвая Россия" выступает за полный запрет продажи спиртного лицам до 21 года

© РИА Новости. Александр Кряжев
21 марта. Interfax-Russia.ru - Запрет на продажу алкогольной продукции гражданам младше 21 года должен распространяться не только на крепкий алкоголь, считает член Общественной палаты РФ, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

"Я считаю, что мы должны идти по тому принципу, как это сделал сегодня весь прогрессивный мир: до 21 года весь алкоголь запрещен", - сказал С.Хамзаев на общественных слушаниях законопроекта.

Законопроект о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции для людей младше 21 года опубликован в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.

"Предлагаемые законопроектом изменения позволят внедрить запрет продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5 процента объема лицам, не достигшим возраста 21 года", - говорится в проекте, опубликованном Минздравом РФ.

Как ожидается, в случае принятия законопроект вступит в силу в январе следующего года.

В настоящее время разрешено продавать алкоголь лицам старше 18 лет, то есть совершеннолетним.

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