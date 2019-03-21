|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
21.03.19 11:49
"Трезвая Россия" выступает за полный запрет продажи спиртного лицам до 21 года
"Я считаю, что мы должны идти по тому принципу, как это сделал сегодня весь прогрессивный мир: до 21 года весь алкоголь запрещен", - сказал С.Хамзаев на общественных слушаниях законопроекта.
Законопроект о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции для людей младше 21 года опубликован в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.
"Предлагаемые законопроектом изменения позволят внедрить запрет продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5 процента объема лицам, не достигшим возраста 21 года", - говорится в проекте, опубликованном Минздравом РФ.
Как ожидается, в случае принятия законопроект вступит в силу в январе следующего года.
В настоящее время разрешено продавать алкоголь лицам старше 18 лет, то есть совершеннолетним.
|
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket