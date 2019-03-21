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21.03.19 12:08
Прощание с Марленом Хуциевым началось в Доме кино
Актер Валерий Баринов на прощании сказал журналистам: "Уходят все. Но бывает, что это становится трагедией. Ушел человек-эпоха. В последнее время часто что-то такое происходит... Ушли Юрский, Этуш, Хуциев".
Он отметил, что "каждый фильма Марлена Мартыновича был знаковым событием для всего поколения, и моего, и младшего, и старшего".
"Это был удивительно умный, тонкой души человек. Нам не просто будет его не хватать, нам некем его заменить", - сказал В.Баринов.
М.Хуциев скончался 19 марта на 94-м году жизни. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Народный артист СССР кинорежиссер М.Хуциев родился в 1925 году в Тифлисе.
В 1952 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа, работал режиссёром на Одесской киностудии, с 1959 года - на киностудии имени Горького, с 1965 года - на "Мосфильме".
Среди картин, снятых режиссёром - "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), "Два Фёдора", "Застава Ильича", "Послесловие", "Бесконечность" и другие.
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