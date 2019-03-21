Новосибирский музей обзавелся динозаврами

21.03.19 12:13

Фото: пресс-служба Новосибирского государственного краеведческого музея

21 марта. Interfax-Russia.ru - Экспозиция Новосибирского государственного краеведческого музея пополнилась комплексом, посвященным динозаврам, сообщила пресс-службы музея.

"Центральным экспонатом комплекса являются фрагменты скелетов травоядных динозавров - пситтакозавров или, как их еще называют, ящеров-попугаев, из-за наличия характерного клюва", - говорится в сообщении.

Кости принадлежат трем особям пситтакозавра сибирского - самого крупного представителя этого рода.

Пситтакозавр сибирский достигал двух с половиной метров в длину и метра в высоту, весил около 20 кг. Этот вид динозавров жил около 130-113 млн лет назад. Ящер мог передвигаться как на двух, так и на четырех ногах. Рядом с окаменелостями пситтакозавров представлены фрагменты костей стегозавра и хищных динозавров.

Кости были найдены в единственном в Западной Сибири местонахождении массовых захоронений костей животных мезозойской эры: динозавров, черепах, крокодилов, птерозавров, ящериц, амфибий и млекопитающих - Шестаковском Яре в Кемеровской области.

Отмечается, что в Новосибирской области таких находок сделано не было, поскольку в ее левобережной части почвенные слои, соответствующие мезозою, погребены на глубине более 2 км, а в правобережье в свое время они были подняты наверх в процессе горообразования и на сегодняшний день полностью уничтожены за счет выветривания.