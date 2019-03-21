Полпред президента в ЮФО представил врио главы Калмыкии Хасикова

21.03.19 12:16

© РИА Новости. Сергей Гунеев

21 марта. Interfax-Russia.ru - Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов представил в четверг временно исполняющего обязанности главы Калмыкии Бату Хасикова Народному Хуралу республики.

"20 марта президент РФ Владимир Путин удовлетвори просьбу Алексея Орлова о досрочном прекращении полномочий главы республики Калмыкия. Указом главы государства от 20 марта этого года временно исполняющим обязанности главы региона назначен Бату Хасиков. Поздравляю вас, уважаемый Бату Сергеевич, с назначением на эту высокую и ответственную государственную должность. Республика Калмыкия, несмотря на непростые природные условия, обладает всем необходимым для динамичного развития", - сказал В.Устинов.

Бывший глава Калмыкии А.Орлов вспомнил о своей восьмилетней работе на этом посту.

"Действительно, опыт богатый. Остаются нерешенными некоторые проблемы, но и сделано немало. Убежден, что сложившийся коллектив, команда, как в правительстве, так и в депутатском корпусе, помогут новому врио", - сказал он.

Б. Хасиков, выступая на заседании Хурала, поблагодарил В. Путина за назначение.

"Уважаемые земляки, я хотел бы выразить благодарность нашему лидеру за оказанное доверие. Хотел бы заручиться поддержкой всех жителей Калмыкии. Предстоит непростая работа. Есть такое выражение - "один в поле не воин". Очень надеюсь на слаженную работу. Наш долг - сделать все, чтобы республика процветала. Готов отдаваться работе полностью", - сказал Б. Хасиков.

А.Орлов заявил о своей отставке в видеообращении на своей странице в Facebook в минувшую среду. В тот же день президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Калмыкии Б.Хасикова.

38-летний Б.Хасиков - многократный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов. С ноября 2012 года по сентябрь 2014 года являлся представителем в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Калмыкии. С июня 2017 года - советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

Б.Хасиков также является лидером общероссийского общественного движения "За спортивную страну". Деятельность движения направлена на продвижение ценностей здорового образа жизни.