Эрмитаж открылся в четверг с опозданием из-за угрозы минирования

21.03.19 12:19

© РИА Новости. Алексей Даничев

21 марта. Interfax-Russia.ru - В Петербурге Государственный Эрмитаж в четверг открылся для посетителей на пару часов позже обычного после проверки, вызванной угрозой минирования.

"Подозрительных предметов на территории Эрмитажа обнаружено не было. Основной музейный комплекс и Главный штаб Государственного Эрмитажа работают в обычном режиме", - сообщается в четверг на странице музей в социальной сети "ВКонтакте".

Как сообщалось, утром в четверг несколько сотрудников Эрмитажа получили по электронной почте письма с информацией о минировании здания. На место происшествия были вызваны специалисты силовых структур.

Сотрудники музей были эвакуированы, посетителей в Эрмитаже к этому моменту в музее еще не было.

О проверке анонимных сообщений информировали Исаакиевский собор и Мариинский театр.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях в четверг, в Петербурге эвакуируют торговые центры, школы, рынки, университеты.