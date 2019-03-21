Кабмин рекомендует распространить "ипотечные каникулы" на действующие кредитные договоры

21.03.19 12:25

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

21 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ опубликовало официальный отзыв на законопроект об "ипотечных каникулах" и считает целесообразным распространение его действия на кредитные договоры, действующие на дату вступления в силу этого закона, говорится на сайте правительства.

"Правительство полагает целесообразным распространить действие норм об "ипотечных каникулах" в отношении действующих на дату вступления в силу проектируемого федерального закона кредитных договоров (договоров займа), условия, которых ранее не изменялись по требованию заемщиков", - говорится в пояснении к отзыву, опубликованному на сайте кабинета министров.

Кроме того, в рамках отзыва кабинет министров высказал еще ряд замечаний. В документе отмечается, что правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом этих замечаний.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил подготовить поправки в законодательство, в соответствии с которыми "ипотечные каникулы" для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, будут распространены не только на новые, но и на ранее выданные ипотечные кредиты.

На заседании правительства президент пояснил, что принял такое решение из-за того, что механизм предоставления "ипотечных каникул" был недостаточно четко прописан, и люди неверно истолковали нововведения в законодательстве.

"По общему правилу закон обратной силы не имеет, и это означает, что новые правоотношения должны возникать только после принятия соответствующего закона. Но, к сожалению для нас, мы такой оговорки с вами не сделали. И это отчасти и моя вина, я не сделал такой оговорки. И люди, конечно, восприняли это так, что эти налоговые каникулы будут распространяться на все, в том числе и выданные ранее, ипотечные кредиты", - отметил В.Путин.

В связи с этим президент подчеркнул: "Как в народе говорят, слово не воробей, вылетит - не поймаешь. Поэтому я вас прошу исполнить это именно в таком виде. Будем исходить из того, что это делается в порядке исключения".

В.Путин напомнил, что в послании Федеральному Собранию выступил с инициативой о введении кредитных каникул для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, у которых в какой-то момент возникают сложности с выплатой по ипотеке.

"Я разговаривал с председателем Центробанка, ЦБ тоже поддерживает это решение, поэтому при принятии закона прошу депутатов Госдумы исходить из того, что ипотечные налоговые каникулы будут распространяться на все ипотечные кредиты, в том числе и выданные ранее", - заявил глава государства.