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21.03.19 12:28
Власти Калининграда планируют привлечь кредиты на 1,3 млрд рублей
Пять кредитов на суммы 281,4 млн рублей, 200 млн рублей, 210 млн рублей, 140 млн рублей и 70 млн рублей планируется привлечь на год, еще два - на 260 млн рублей и 120 млн рублей, - на полтора года. Процентная ставка за пользование средствами не должна превышать 8,75% годовых.
Цель привлечения средств - финансирование дефицита бюджета города и погашение долговых обязательств.
Заявки на аукционы будут приниматься до 4 апреля, их проведение намечено на 8 апреля 2019 года.
Доходы бюджета Калининграда на 2019 год запланированы в объеме 12 млрд 485 млн рублей, расходы - 12 млрд 286 млн рублей. Профицит бюджета - 198,6 млн рублей, или 1,6% доходов.
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