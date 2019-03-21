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21.03.19 12:28

Власти Калининграда планируют привлечь кредиты на 1,3 млрд рублей

© РИА Новости. Максим Богодвид
21 марта. Interfax-Russia.ru - Администрация Калининграда объявила электронные аукционы по привлечению семи кредитов на общую сумму около 1,3 млрд рублей, следует из материалов сайта госзакупок.

Пять кредитов на суммы 281,4 млн рублей, 200 млн рублей, 210 млн рублей, 140 млн рублей и 70 млн рублей планируется привлечь на год, еще два - на 260 млн рублей и 120 млн рублей, - на полтора года. Процентная ставка за пользование средствами не должна превышать 8,75% годовых.

Цель привлечения средств - финансирование дефицита бюджета города и погашение долговых обязательств.

Заявки на аукционы будут приниматься до 4 апреля, их проведение намечено на 8 апреля 2019 года.

Доходы бюджета Калининграда на 2019 год запланированы в объеме 12 млрд 485 млн рублей, расходы - 12 млрд 286 млн рублей. Профицит бюджета - 198,6 млн рублей, или 1,6% доходов.

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