Более четверти месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу

21.03.19 12:30

© РИА Новости. Владимир Федоренко

21 марта. Interfax-Russia.ru - Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до "желтого" из-за усиления ветра 22 марта.

Предупреждение в столичном регионе действует с 9:00 пятницы в течение 12 часов.

По прогнозу синоптиков, порывы ветра в Москве и Подмосковье местами могут достигать 12-17 метров в секунду.

По данным Гидрометцентра, ближайшей ночью в Москве ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса, в пятницу потеплеет до плюс 2-4 градусов.

В свою очередь, Росгидромет сообщает, что в пятницу в городе может выпасть до 9 мм осадков в виде дождя и мокрого снега. Это более четверти месячной нормы осадков, которая в марте в Москве насчитывает 34 мм.