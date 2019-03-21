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21.03.19 12:30
Более четверти месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу
Предупреждение в столичном регионе действует с 9:00 пятницы в течение 12 часов.
По прогнозу синоптиков, порывы ветра в Москве и Подмосковье местами могут достигать 12-17 метров в секунду.
По данным Гидрометцентра, ближайшей ночью в Москве ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса, в пятницу потеплеет до плюс 2-4 градусов.
В свою очередь, Росгидромет сообщает, что в пятницу в городе может выпасть до 9 мм осадков в виде дождя и мокрого снега. Это более четверти месячной нормы осадков, которая в марте в Москве насчитывает 34 мм.
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Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
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Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
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