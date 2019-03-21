Севастопольские археологи в этом году продолжат поиск порта Херсонеса

21.03.19 12:33

© РИА Новости. Владимир Астапкович

21 марта. Interfax-Russia.ru - Поиск древнего порта станет приоритетом в работе отдела подводной археологии музея-заповедника "Херсонес Таврический" (Севастополь) на сезон 2019 года.

"Портовый район Херсонеса у нас есть, но пока не локализовано само место порта как такового (...) Перспектива локализовать его есть, и мы в этом направлении уже немного продвинулись, но есть еще ряд вопросов. Потому что город существовал более 2 тысяч лет, за это время были разные периоды активности - подъема, упадка, менялась бухта, природные условия, очертания берегов", - сообщил в четверг агентству "Интерфакс-Юг" заведующий отделом Андрей Букатов, комментируя основные задачи на сезон.

Поиск порта ведется в Карантинной бухте, прогноз по срокам завершения работ ученые не дают. На данный момент у археологов нет понимания, как выглядел порт, хотя в некоторых античных городах сохранились подобные сооружения.

"Идеально было бы найти причальные сооружения. Скопления якорей, археологического материала, связанного со стоянкой судов, тоже нам могут помочь", - добавил А.Букатов.

Кроме того, в 2019 году подводные археологи планируют провести работы в бухтах Казачья и Омега, которая является одной из наименее изученных в Севастополе.

Карантинная бухта расположена недалеко от центральной части Севастополя. На одном из берегов бухты в V веке до нашей эры был основан Херсонес.