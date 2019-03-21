Весна и лето в России по температуре в среднем будут близки к норме

21.03.19 12:38

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

21 марта. Interfax-Russia.ru - Гидрометцентр выпустил первый вероятностный прогноз погоды на вегетационный период - с апреля по сентябрь; в среднем по России температурный фон будет около и выше нормы, но с отдельными отклонениями.

Данные представил в четверг на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В апреле на большей части территории России температура будет около и немного выше нормы, выше нормы ожидается температурный фон на севере Урала и на Чукотке.

В мае в Восточной Сибири и в ряде регионов Дальнего Востока температура ожидается ниже нормы, на северо-востоке Северо-Западного федерального округа, севере Урала и севере Западной Сибири - выше номы, на остальной части страны - около нормы.

В июне по прогнозу выше нормы температурный фон на юго-востоке и севере Урала и на Севере Западной Сибири, на Чукотке - около и ниже нормы, на остальной части страны - около нормы.

В июле на севере Урала и Сибири, а также в Крыму и на Черноморском побережье России температурный фон выше нормы, на севере Восточной Сибири - около и ниже нормы, на остальной части страны - около нормы.

В августе красным цветом на прогностической карте окрашена значительная часть Европейской России и Урала - температура там по прогнозу в среднем будет выше номы. На Чукотке и на севере Западной Сибири - около и ниже нормы, на остальной территории страны - около нормы.

В сентябре теплее средних климатических значений по текущим расчетам будет на юго-западе Европейской России, в Крыму и на Северном Кавказе. "Прогнозируется, что сентябрь там не будет холодным", - пояснил Р.Вильфанд.

Метеоролог напомнил, что прогноз на вегетационный период имеет вероятность исполнения 60-62%, как ожидается, он будет уточняться по мере поступления новых данных ученым.