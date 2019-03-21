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21.03.19 12:42

Житель Хабаровского края застрелил амурского тигра, залезшего в его сарай

© РИА Новости. Виталий Аньков
21 марта. Interfax-Russia.ru - Тигр напал на корову в частном подворье в поселке Золотой Хабаровского края, хозяину пришлось застрелить зверя, сообщает пресс-служба АНО "Центр Амурский тигр".

"Трагедия произошла вечером 20 марта. Взрослый самец амурского тигра забрался в частное подворье, убил корову и попытался напасть на хозяина", - говорится в сообщении.

По словам мужчины, когда он зашел в хозпостройку, то увидел задавленную тигром корову. Завидев его, хищник сделал резкий выпад. Обороняясь, хозяину двора пришлось ударить тигра вилами. После этого он сходил в дом за ружьем, а когда вернулся, тигр снова попытался броситься на него. Мужчине пришлось выстрелить.

"Сразу после этого он вызвал на место сотрудников полиции и специалистов охотнадзора. По факту гибели тигра проводится проверка. Его тело будет отправлено в Уссурийск для проведения экспертизы", - отмечается в сообщении.

Специалисты, проводившие первичный осмотр убитого животного, определили, что самец был уже в преклонном возрасте и имел соответствующие возрасту заболевание. Это и могло вынудить дикую кошку "выйти к людям".

"По всей видимости, в силу возраста, хищник уже не мог самостоятельно добывать себе пищу в природе. По предварительной оценке специалистов, в момент встречи с человеком тигр был в очень ослабленном состоянии и реальной опасности не представлял", - приводятся в сообщении слова генерального директора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.

Последний раз, когда человек убивал тигра, напавшего на домашнее животное, регистрировался в 2012 году.

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