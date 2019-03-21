Одной из причин отставки Ковтун могли стать коррупционные скандалы - сенатор Чернышенко

21.03.19 13:03

© РИА Новости. Павел Львов

21 марта. Interfax-Russia.ru - Сенатор от Заполярья Игорь Чернышенко считает, что коррупционные скандалы в регионе могли стать одной из причин отставки Марины Ковтун с поста губернатора Мурманской области.

"Последние полтора года были непростыми... Область развивалась позитивно... Все дела, связанные с коррупционными процессами - может быть, на этом фоне усталость появилась", - сказал И.Чернышенко журналистам после прощальной встречи М.Ковтун с депутатами Мурманской областной думы до обнародования указа о принятии ее отставки и оглашении имени врио губернатора.

Как сообщалось, ранее бывший замначальника управления по обеспечению деятельности правительства Мурманской области Георгий Благодельский, один из фигурантов уголовного дела высокопоставленных чиновников Заполярья, дал изобличающие показания против бывшего заместителя губернатора Игоря Бабенко и М.Ковтун. Адвокаты Г.Благодельского заявили о необходимости очной ставки подзащитных с М.Ковтун. По их словам, соответствующее ходатайство было заявлено в ходе следствия, и защита призвала председателя СКР Александра Бастрыкина лично контролировать расследование дела.

И.Чернышенко заявил, что новым главой региона должен стать человек, "который знает местные проблемы", способный стать локомотивом развития Мурманской области.

К задачам, которые будут стоять перед новым губернатором, сенатор отнес укрепление материальной базы России в Арктике через крупные проекты "НОВАТЭКа", Мурманский транспортный узел, а также решение проблемы с мазутозависимостью региона.

При этом, отвечая на вопрос, хотел бы И.Чернышенко видеть М.Ковтун в числе коллег по Совету Федерации, он сказал: "Наверное, да".

Ранее М.Ковтун отказалась отвечать на вопрос, перейдет ли она в Совет Федерации.

При этом, обращаясь к парламентариям областной Думы Ковтун заявила, что уедет из региона после отставки.

"Что касается меня, то я уеду из региона, так должно быть. Но я буду приезжать, здесь могила моего отца, тети, это моя родина", - добавила М.Ковтун.

Она добавила, что работать с этим составом областного парламента было очень приятно - "всегда чувствовался человеческий отклик".

"Я не буду сегодня делать отчет, но оглядываясь назад, мне не стыдно ни за один проработанный день, ни за один год нашей с вами работы", - отметила она.

Как и на брифинге для журналистов, который предшествовал встрече с депутатами, М.Ковтун перечислила успехи своей команды: реализацию проекта Мурманского транспортного узла, привлечение крупных инвесторов и др.

Вручая цветы М.Ковтун, председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой сказал, что главным достижением стала "сохраненная стабильность". "Все социальные обязательства были реализованы в полном объеме", - подчеркнул он.

Как сообщалось, губернатор Мурманской области М.Ковтун в четверг сообщила, что попросила Владимира Путина о досрочной отставке. Позднее глава государства подписал указ о досрочном прекращении полномочий М.Ковтун на посту губернатора в связи с ее заявлением. Врио главы Заполярья был назначен Андрей Чибис, который ранее занимал должность заместителя министра строительства и ЖКХ РФ.