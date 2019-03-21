Более 30 млн кв.м недвижимости строят инвесторы в Москве

21.03.19 12:51

© РИА Новости. Сергей Венявский

21 марта. Interfax-Russia.ru - Около 31 млн кв.м недвижимости различного назначения строится в настоящее время в Москве за счет средств инвесторов, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста в четверг.

"В настоящее время в Москве за счет средств инвесторов строится порядка 31 млн кв.м жилой и нежилой недвижимости. То есть у Москвы существует задел по строительству как минимум на 5 лет", - заявил заместитель председателя комитета Александр Гончаров на конференции "Диалог строительной отрасли: ключевые векторы развития до 2024 года".

Кроме того он отметил что, последние несколько лет "мы наблюдаем активный рост в спросе и стабильный рост во вложениях в московскую недвижимость".

Ранее сообщалось, что в Москве застройщики досрочно выполнили план по вводу жилья, намеченный на первый квартал 2019 года. По состоянию на 13 марта введен 61 дом площадью 1,138 млн кв.м.

Всего с начала года в Москве введено 2,2 млн кв.м недвижимости, что составляет 88% от запланированного на первый квартал объема.

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, в этом году в столице намечается значительное увеличение объемов ввода жилья по сравнению с показателями 2018 года. Он отметил, что такой динамики удалось достичь благодаря привлечению средств инвесторов.

"По сравнению с прошлогодними показателями доля инвесторов в общем вводе недвижимости увеличилась в полтора раза за аналогичный период", - сказал С.Левкин.