Ликвидирована крупная авария, оставившая без воды несколько районов Воронежа

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21 марта. Interfax-Russia.ru - Ремонтные бригады ликвидировали аварию на водоводе в Воронеже по улице Антонова-Овсеенко, в результате которой было отключено водоснабжение в Коминтерновском и частично в Ленинском и Советском районах Воронежа.
"Авария ликвидирована. В настоящее время ведется заполнение водопровода", - сообщает пресс-служба мэрии.
По данным администрации, повреждение водопровода могло произойти из-за заводского брака.
"Характер повреждения указывает на заводской брак трубопровода, проложенного еще в советские годы", - добавили в мэрии.
В процессе ликвидации аварии в Коминтерновском районе давление в сетях водоснабжения снижалось в домах жителей Ленинского и Советского районов.
Ранее сообщалось, что накануне днем в результате аварии без холодного и горячего водоснабжения остались жители Коминтерновского района. По данным управы района, водоснабжение было отключено во всем районе, где проживают около 300 тыс. человек. Позже в мэрии сообщили, что без воды осталось 50 тыс. жителей Коминтерновского района.
Областная прокуратура проводит проверку соблюдения жилищных прав граждан в связи с прорывом водовода, находящегося на балансе ООО "РВК-Воронеж".