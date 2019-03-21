Ликвидирована крупная авария, оставившая без воды несколько районов Воронежа

21.03.19 12:53

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

21 марта. Interfax-Russia.ru - Ремонтные бригады ликвидировали аварию на водоводе в Воронеже по улице Антонова-Овсеенко, в результате которой было отключено водоснабжение в Коминтерновском и частично в Ленинском и Советском районах Воронежа.

"Авария ликвидирована. В настоящее время ведется заполнение водопровода", - сообщает пресс-служба мэрии.

По данным администрации, повреждение водопровода могло произойти из-за заводского брака.

"Характер повреждения указывает на заводской брак трубопровода, проложенного еще в советские годы", - добавили в мэрии.

В процессе ликвидации аварии в Коминтерновском районе давление в сетях водоснабжения снижалось в домах жителей Ленинского и Советского районов.

Ранее сообщалось, что накануне днем в результате аварии без холодного и горячего водоснабжения остались жители Коминтерновского района. По данным управы района, водоснабжение было отключено во всем районе, где проживают около 300 тыс. человек. Позже в мэрии сообщили, что без воды осталось 50 тыс. жителей Коминтерновского района.

Областная прокуратура проводит проверку соблюдения жилищных прав граждан в связи с прорывом водовода, находящегося на балансе ООО "РВК-Воронеж".