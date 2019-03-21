Под Воронежем взорвалась газовая котельная, есть жертва и пострадавшие

21.03.19 13:38

© РИА Новости. Григорий Сысоев

21 марта. Interfax-Russia.ru - Обрушение газовой котельной произошло в Новоусманском районе Воронежской области, в результате инцидента погибла женщина, еще два человека пострадали, сообщает следственное управление СКР по региону в четверг.

Информация о других пострадавших уточняется.

Следственными органами проводится доследственная проверка.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, губернатор Александр Гусев дал поручение создать специальную комиссию по выявлению причин взрыва котельной в совхозе Масловский Новоусманского района и устранению его последствий.

"ЧП, в результате которого погибла проходившая мимо местная жительница, произошло утром 21 марта. Котельная располагалась на улице Школьной. Без отопления остались 18 жилых домов поселка, а также социальные объекты - школа и детский сад", - говорится в сообщении.

По поручению главы региона для выяснения обстоятельств происшествия на место выехал заместитель председателя правительства области Сергей Честикин.

"Александр Гусев поставил задачу в кратчайшие сроки организовать подключение всех оставшихся без отопления объектов к резервной котельной. Также губернатор направил соболезнования семьей погибшей и поручил оказать родственникам женщины материальную помощь", - отмечается в пресс-релизе.

Прокуратура в связи с взрывом котельной организовала проверку соблюдения законодательства на взрывопожароопасных объектах, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, причиной аварии послужило прекращение подачи воды в котел, в результате чего произошел его перегрев и взрыв, здание котельной полностью разрушено, говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что случайная прохожая 1949 года рождения погибла на месте. В самой котельной в момент взрыва никого не было.