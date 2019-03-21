С апреля на Дальнем Востоке ожидается пожароопасный период

21.03.19 13:09

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

21 марта. Interfax-Russia.ru - Гидрометцентр России прогнозирует раннее начало пожароопасного периода на Дальнем Востоке, сообщил научный руководитель ведомства Роман Вильфанд.

"Прогнозируется в этом году раннее начало пожароопасного периода в Забайкалье, Туве, в Хакасии, Амурской области, в Хабаровском крае и в Приморском крае - я имею в виду юг этих регионов", - сказал Р.Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

Он пояснил, что это связано, во-первых, с прогнозом осадков, а, во-вторых, с прогнозом средней температуры в апреле. По его словам, на наличие пожаров также окажет влияние антропогенный фактор.

"Прогнозируем, что будет такой период с учетом влияния человека - антропогенного фактора", - отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Вместе с тем, по его словам, раннего начала пожароопасного периода в центре европейской территории России не будет. Это связано с большим количеством снега: почва будет насыщена влагой, в результате чего вероятность возгораний уменьшается.

"Сейчас снег постепенно тает, происходит инфильтрация снега в почву, почва насыщается влагой. Это означает, что на европейской территории России мы не прогнозируем раннего начала пожароопасного сезона, поскольку корни деревьев будут хорошо питаться влагой", - сказал Р.Вильфанд.

Он сказал, что начало пожароопасного периода на европейской территории России в Гидрометцентре не прогнозируют "до конца мая".