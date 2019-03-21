Повышение пособия приведет к увеличению числа безработных на Алтае

21.03.19 13:11

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

21 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство Алтайского края ожидает увеличения уровня безработицы из-за повышенных пособий с 2019 года, сообщила на заседании правительства региона в четверг начальник управления региона по труду и занятости Надежда Капура.

"Общая безработица в Алтайском крае достигла наименьших значений - 6,1%. В 2019 году ожидается несущественное, порядка 0,5 - 1,5%,увеличение численности безработных по объективным причинам. Это вызвано двукратным повышением пособия по безработице с 2019 года, что привело к активности на рынке труда, обращениям в службы занятости длительно неработающих граждан или граждан, которые заняты в неформальном секторе", - сказала Н.Капура.

Она отметила, что в настоящее время в регионе насчитывается порядка 19 тыс. свободных вакансий, а уровень регистрируемой безработицы по итогам 2018 года снизился до 1,5%.

Также она заявила о низком уровне номинальной заработной платы в реальном секторе экономике: в среднем по краю она составляет более 24 тыс. рублей.

"При этом номинальная средняя зарплата, к примеру, в сфере предоставления социальных услуг в 2018 году выросла на 34%, в здравоохранении - на 20%. Однако ряд территорий даже в этих сферах не обеспечил достижение целевых показателей", - подчеркнула Н.Капура.