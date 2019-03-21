Больше тысячи жителей Великого Новгорода пострадали от гололеда этой зимой

21.03.19 13:13

© РИА Новости. Петр Чернов

21 марта. Interfax-Russia.ru - Количество пострадавших от гололеда жителей Великого Новгорода превысило 1,2 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в травмпункте Центральной городской клинической больницы в четверг.

"За сезон к нам обратились за помощью более 1,2 тыс. человек. Это - примерно в полтора раза больше, чем было в то же время год назад", - сказал собеседник агентства.

В пресс-центре мэрии большое количество пострадавших объяснили, в частности, несовершенством контрактной системы на уборку городских улиц и связанной с ним некачественной уборкой тротуаров.

"Сложившаяся в этом году ситуация не устраивает никого. Плата за очистку города от снега в сравнении с прошлой зимой снизилась примерно на 30%, а площадь уборки, наоборот, выросла", - отметили в пресс-центре.

Предполагается, что в контрактах на следующую зиму будут предусмотрены более жесткие штрафные санкции к недобросовестным подрядчикам. Число подрядчиков увеличится. Собственников нежилых помещений на первых этажах зданий заставят внимательнее относиться к прилегающим территориям. Муниципальные коммунальщики закупят дополнительную снегоуборочную технику.