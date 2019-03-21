Защита обжаловала отстранение Рауфа Арашукова от должности сенатора

21.03.19 13:17

© РИА Новости. Владимир Песня

21 марта. Interfax-Russia.ru - Временное отстранение от должности члена Совета Федерации Рауфа Арашукова обжаловано, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Анна Ставицкая.

"Мы подали жалобу, в которой просим Мосгорсуд отменить постановление суда и отказать в ходатайстве следствия об отстранении Арашукова от должности", - сказала А.Ставицкая.

Басманный суд Москвы 12 марта по ходатайству следствия временно отстранил Р.Арашукова от должности члена Совета Федерации, где он представляет Карачаево-Черкесию.

Ожидается, что решение суда будет действовать до приговора суда либо прекращения уголовного преследования Р.Арашукова.

Как сообщалось, согласно постановлению Басманного суда, Р.Арашукову "назначено ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, выплачиваемое обвиняемому, временно отстраненному от должности".

Р.Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Р.Арашуков был задержан 30 января в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятие его под стражу. В тот же день Басманный суд санкционировал его арест на два месяца.