Военные ЦВО отразили "нападение" противника на полигоне в Челябинской области

21.03.19 13:21

© РИА Новости. Александр Гальперин

21 марта. Interfax-Russia.ru - Более тысячи военных отразили нападение "противника" на учениях в Челябинской области, сообщает пресс-служба ЦВО.

В ходе двустороннего учения комплексная комиссия ЦВО под руководством командующего войсками Александра Лапина проверила способность командования уральской танковой дивизии применять на практике опыт современных вооруженных конфликтов.

На учение под Челябинск из Свердловской области перебросили более тысячи мотострелков танковой дивизии. "Военнослужащие отработали приведение в высшие степени боеготовности, переброску и развертывание мобильных компонентов системы управления, ведение рейдово-поисковых и маневренно-засадных действий, борьбу с беспилотными летательными аппаратами, оборону наиболее важных экономических и промышленных объектов в регионе", - говорится в сообщении.

Также военнослужащие отработали отражение нападения мобильных огневых групп противника. Поддержку мотострелкам с воздуха обеспечили экипажи вертолетов Ми-8 бригады армейской авиации, дислоцированной в Свердловской области.

На полевых пунктах управления А.Лапин заслушал командования соединения и полков об учебной обстановке, оценил способность офицеров принимать решения на применение артиллерийских, танковых подразделений, сил и средств противовоздушной обороны, а также разведывательно-огневых комплексов.

"В ходе проверки, в первую очередь, оценили способности командиров принимать грамотные и оперативные решения при внезапных действиях противника, использования ими мобильных огневых групп на широком фронте и других особенностей действий противника с учетом опыта вооруженных конфликтов", - цитирует А.Лапина пресс-служба ЦВО.