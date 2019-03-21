Российские Су-27 были подняты по тревоге из-за пролета над Балтикой Б-52

21.03.19 13:29

© РИА Новости. Валерий Мельников

21 марта. Interfax-Russia.ru - Два российских истребителя Су-27 были подняты в воздух над Балтикой для сопровождения американского стратегического бомбардировщика, сообщили в Минобороны РФ.

"После того как стратегический бомбардировщик B-52H изменил траекторию полета в сторону от государственной границы РФ, российские истребители вернулись на аэродром базирования", - сообщило Минобороны РФ в Youtube.

По данным российских военных, воздушная цель была обнаружена российскими средствами контроля воздушного пространства на значительном удалении от государственной границы РФ и взята на сопровождение.

"Для идентификации и непосредственного сопровождения воздушного судна в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне", - сообщили в Минобороны РФ.

Инцидент произошел 20 марта. По данным западных авиационных ресурсов, американский бомбардировщик изменил курс над Балтикой в сторону Польши, продолжив полет в воздушном пространстве этой страны, и вернулся на базу в Британии.

15 марта Минобороны РФ сообщало, что американский стратегический бомбардировщик В-52 приблизился к границам РФ на расстояние 150 км и совершил разворот в обратном направлении сразу после взятия его на сопровождение дежурными средствами российских ПВО.

В сообщении Минобороны РФ 15 марта говорилось, что В-52 ВВС США совершил пролет с включенным транспондером над нейтральными водами Балтийского моря параллельным курсом к территориальным водам Российской Федерации.

Как сообщал "Интерфакс", на прошлой неделе шесть стратегических бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие, перелетели с авиабазы Барксдейл в континентальной части США на военный аэродром Фэрфорт в Британии.