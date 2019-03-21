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21.03.19 13:59

Мандат Алферова вместо Грудинина получит первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ Медведев

© РИА Новости. Евгений Биятов
21 марта. Interfax-Russia.ru - Центральная избирательная комиссия РФ в ближайшее время передаст мандат депутата Госдумы, освободившийся после смерти Жореса Алферова, депутату Заксобрания Красноярского края Петру Медведеву.

"14-дневный срок, который есть у партии для передачи мандата, истек. Теперь это право Центральной избирательной комиссии - передать мандат. У Коммунистической партии нет такого права. (...) Это (будет) Петр Петрович Медведев, депутат Законодательного собрания Красноярского края, первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ", - сказал журналистам член ЦИК Евгений Шевченко.

По его словам, ЦИК в соответствии с нормами федерального законодательства, передаст мандат первому человеку в группе, которая не получила депутатский мандат при распределении его после проведения выборов в Госдуму.

"Группа, которая не получила мандат и не добрала меньше всего до его получения, мы в этой группе первому номеру обязаны передать мандат в силу закона", - пояснил Е.Шевченко.

По его словам, постановление о передаче мандата будет принято в ближайшее время.

В КРПФ не согласны с отказом ЦИК РФ передать мандат Ж.Алферова Павлу Грудинину, юридический отдел партии готовит документы на обжалование этого решения в Верховном суде РФ.

"Обжаловать мы будем. В Верховном суде", - сказал заявил "Интерфаксу" глава юридической службы партии Вадим Соловьев.

Он добавил, что соответствующие документы готовятся уже сегодня.

Вместе с тем, по словам В.Соловьева, имеет под собой основания заявление члена ЦИК Евгения Шевченко о том, что Центральная избирательная комиссия РФ в ближайшее время передаст мандат Ж.Алфёрова, депутату Заксобрания Красноярского края, первому секретарю Красноярского крайкома КПРФ Петру Медведеву.

"Если по процедурным вопросам, то ЦИК прав. Партия утратила, она своего кандидата предложила, срок прошел, поэтому мандат перейдёт Петру Медведеву", - сказал глава юр службы.

По его словам процесс обжалования КПРФ решения ЦИК "на процедуру уже никак не повлияет". Однако, передача мандата П.Медведеву не произойдет автоматически, добавил В.Соловьев. "Решение должен принять ЦИК РФ", - сказал он.

"Срок на принятие этого решения у Центральной избирательной комиссии - сегодня", - также сказал В.Соловьев.

Ранее зампред ЦИК России Николай Булаев в ходе заседания заявил, что наличие у П.Грудинина незакрытых на момент регистрации в качестве кандидата от партии счетов за границей делают невозможным передачу ему думского мандата и его регистрацию в качестве парламентария, так это противоречит действующему законодательству. Кроме того, вопросы у ЦИК вызвало содержание представленных КПРФ документов. Дело в том, что коммунисты не представили мотивированного решения о передаче П.Грудинину мандата вне очереди.

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