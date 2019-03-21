В МЧС РФ вступились за двух пожарных, арестованных по делу о "Зимней вишне"

21.03.19 13:42

© РИА Новости. Максим Блинов

21 марта. Interfax-Russia.ru - В МЧС РФ считают обоснованными действия оказавшихся под следствием после пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово двух пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина.

"За этот год много аналитической работы проведено по действиям наших сотрудников. В целом министерство в той ситуации их действия на момент развития ситуации оценивает как обоснованные и адекватные", - заявил в четверг журналистам замдиректора Департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС РФ Сергей Сивенков

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта 2018 года. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

По делу о пожаре в "Зимней Вишне" арестованы 15 человек, в том числе экс-глава Главного управления МЧС Кузбасса Александр Мамонтов; начальник пожарного караула Сергей Генин; руководитель тушения пожара Андрей Бурсин; руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин.