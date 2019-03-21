Более 4 млн гаражей могут легализовать в РФ в рамках "гаражной амнистии"

21.03.19 13:51

© РИА Новости. Алексей Филиппов

21 марта. Interfax-Russia.ru - "Гаражная амнистия" может затронуть около 4 млн гаражей по всей России, заявила журналистам в четверг глава Росреестра Виктория Абрамченко.

"Вместе с регионам у нас есть предварительная цифра - 4 млн таких гаражей, которые никто не ставил на учёт. Это гаражи, которые строились при фабриках и заводах в советское время или гаражи, которые возникали стихийно. На сегодняшний день они могут попасть под категорию самовольной постройки, нам бы этого не хотелось. Поэтому задача будет - легализовать такие объекты", - сказала В.Абрамченко.

Она отметила, что сейчас эти объекты не оцениваются и не являются объектами налогообложения.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития подготовил и вынес на общественное обсуждение проект закона о гаражах, порядке приобретения прав на них и о поправках в ряд законов. Внесение документа в правительство намечено на май. Закон может заработать с 2020 года.