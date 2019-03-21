Тверская область направит на реконструкцию очистных сооружений более 2,4 млрд рублей

21.03.19 14:04

© РИА Новости. Александр Кряжев

21 марта. Interfax-Russia.ru - Тверская область в 2019-2024 годах направит на реализацию проекта "Оздоровление Волги" более 2,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Из них 2,3 млрд рублей выделяются из федерального бюджета в рамках нацпроекта. Запланированы мероприятия по реконструкции и строительству очистных сооружений в 11 муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.

В частности, реконструкция очистных сооружений предполагается в Твери, Ржеве, Торжке, Старице. К 2024 году в результате реализации проекта планируется сократить объём сбрасываемых в реку загрязнённых сточных вод в 2,5 раза, увеличить мощность очистных сооружений на 30%.

"От качества воды напрямую зависит качество жизни граждан. Подготовку проектно-сметной документации по объектам и сами работы должны проводить надёжные компании, которые имеют успешный опыт реализации подобных проектов", - приводит пресс-служба слова губернатора Тверской области Игоря Рудени.

Кроме того, правительство региона приняло решение об интеграции в течение 2019 года водоканалов 20 городов и посёлков на базе предприятия "Тверь Водоканал", которое в 2018 году перешло в собственность Тверской области.

"Консолидация активов позволит создать единый центр управления и ответственности в сфере водоснабжения и водоотведения, обеспечить эффективную реализацию мероприятий федерального проекта "Оздоровление Волги" и инвестиционных программ", - говорится в сообщении.