Пять станций "красной" ветки московского метро закроют на неделю с 30 марта

21.03.19 14:10

© РИА Новости. Евгений Биятов

21 марта. Interfax-Russia.ru - С 30 марта по 5 апреля для пассажиров вновь будут закрыты пять станций Сокольнической линии Московского метрополитена: "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки в четверг.

"В эти дни поезда по Сокольнической линии будут следовать только между станциями "Саларьево" и "Комсомольская", в обычном режиме линия возобновит работу 6 апреля утром с открытием метро. Ограничения необходимы для завершения строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро. Строители проложат здесь второй перегонный тоннель, который пройдет по внешней стороне подземного кольца", - сказал собеседник агентства.

Во время закрытия участка Сокольнической линии метро будет работать бесплатный маршрут КМ с остановками у станций метро "Комсомольская", "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь" и "Черкизовская". Пассажирам станции "Бульвар Рокоссовского" рекомендовано пользоваться одноименной станцией Московского центрального кольца.

Кроме того, маршрут трамвая №13 с 30 марта по 5 апреля также будет бесплатным. Он проходит от Метрогородка до Каланчевской улицы через станции метро "Бульвар Рокоссовского", "Преображенская площадь", "Сокольники", "Красносельская" и "Комсомольская".

"Закрытие участка линии организовано по просьбе департамента строительства города Москвы для завершения строительства тоннелей северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро. Часть этого участка проходит непосредственно под станцией "Сокольники". По строительным нормам при проведении таких работ в зоне действующего метрополитена для обеспечения безопасности перевозок необходимо временное прекращение движения поездов. Просим пассажиров заранее ознакомиться с альтернативными маршрутами во избежание ограничений в движении. Приносим извинения за временные неудобства", - добавили в пресс-службе.

Прошлый раз эти пять станций Сокольнической линии закрывались для пассажиров с 16 по 21 февраля также в связи со строительством БКЛ.