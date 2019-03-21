Лев Цезарь из самарского зоопарка получит на день рождения "мясную пиньяту"

21.03.19 14:12

© РИА Новости. Алексей Лебедев

21 марта. Interfax-Russia.ru - Лев по кличке Цезарь из самарского зоопарка на следующей неделе будет отмечать 12-летие, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в самарском зоопарке.

"Цезаря подарили нам в полугодовалом возрасте к 15-летию зоопарка. Сейчас это взрослый, красивый хищник. В зоопарке у зверей не так много развлечений, поэтому ко дню рождения Цезаря мы решили придумать что-то особенное, поинтереснее подать ему угощение", - рассказал сотрудник зоопарка.

"Подвесим телячью ногу, чтобы ему было интереснее добыть этот корм. Чтобы он попрыгал, потянул. Импровизированная мясная пиньята", - отметил он.

По словам собеседника агентства, к сожалению, Цезарь по-прежнему остается единственным представителем своего вида в самарском зоопарке.

"Цезарь пока остается у нас одиноким львом. Во-первых, наш зоопарк не может приобрести ему подругу, потому что нет достаточной территории для строительства просторного вольера. А во-вторых, львы хорошо и много размножаются в неволе. Львят нужно будет куда-то девать. Это конечно решаемый вопрос, но опять-таки, пока мы не получим новую территорию, мы не можем себе позволить содержание семьи львов", - сказал сотрудник зоопарка.

26 марта в честь дня рождения Цезаря всех посетителей самарского зоопарка ждет веселый праздник с конкурсами и подарками. В программе: "Львиная викторина", загадки "Животные Африки", конкурс "Зоологический забег", конкурс "Коты-звезды" и "Дикие кошки".