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21.03.19 14:19

Песков: назначенные врио губернаторов входили в обойму президентского кадрового резерва

© РИА Новости. Алексей Дружинин
21 марта. Interfax-Russia.ru - Все новые руководители регионов РФ, которых на этой неделе президент РФ назначил врио губернаторов, относятся к президентскому кадровому резерву, имеют опыт работы на руководящих постах, их связь с регионом определяющей роли не играла, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они так или иначе являются участниками или последней, или предпоследней волн общей практики по формированию президентского резерва, все они были, что называется, в обойме этого президентского резерва", - сказал Д.Песков в четверг журналистам.

Он также добавил, что, "безусловно, дополнительным критерием являлся опыт работы, в том числе и руководящей, в региональных и федеральных органах власти". "Все назначенные исполняющими обязанности руководителей регионов этим критериям соответствуют", - подчеркнул Д.Песков.

На вопрос, учитывалась ли при назначении связь кандидата с регионом, Д.Песков ответил: "Она не играет решающей роли..."

В качестве примера он привел назначенного врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. "У Чибиса нет прямой связи с Мурманской областью, но в то же время трудно переоценить его опыт как заместителя министра строительства и ЖКХ РФ. Этот опыт имеет критическое значение для любого региона", - пояснил Д.Песков.

Вместе с тем, по словам пресс-секретаря президента, "а в случае с Бату Хасиковым (назначен врио главы Калмыкии - ИФ) это важно, но это не единственный критерий, который принимается во внимание".

На этой неделе президент РФ назначил врио губернаторов в пяти регионах РФ - Мурманской, Оренбургской и Челябинской областях, Республике Алтай и Калмыкии.

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