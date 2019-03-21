Резонансное преступление в Якутске, совершенное мигрантами, носит бытовой характер - глава ФАДН

21.03.19 14:49

© РИА Новости. Виталий Аньков

21 марта. Interfax-Russia.ru - Преступление с похищением и изнасилованием жительницы Якутска, вызвавшее общественный резонанс в городе, носит бытовой характер, но уже приобрело национальную окраску, заявил журналистам в четверг руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

"Любой бытовой конфликт, который происходит между представителями разных национальностей, может приобрести (национальную - ИФ) окраску, набрать обороты, особенно если есть заинтересованные в его разжигании", - сказал И.Баринов в кулуарах международного форума "Год языков коренных народов в России".

По его словам, в Якутске отсутствуют погромы и столкновения между представителями разных национальностей.

"Мы (ФАДН - ИФ) оказываем поддержку региональным властям, чтобы смодерировать и погасить волнения. Реальная ситуация в Якутске не совсем похожа на то, как это представляют СМИ. Нет никаких погромов, столкновений, есть только возмущение общественности, которое справедливо, но которое не должно перейти в какие-то экстремальные формы", - добавил глава ФАДН.

СУСК РФ по Якутии 17 марта возбудило уголовное дело по признакам изнасилования и похищения человека. Трое подозреваемых арестованы. Информации о том, что преступление совершили выходцы из Средней Азии, вызвала большой общественный резонанс. В Якутске прошел стихийный митинг. Глава региона пообещал усилить меры по контролю в сфере миграции.