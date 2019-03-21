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21.03.19 14:53

Медведев назвал стабильной ситуацию на топливном рынке в РФ

© РИА Новости. Валерий Мельников
21 марта. Interfax-Russia.ru - Ситуация на топливном рынке на текущий момент стабильна благодаря принятым в конце прошлого года мерам по его стабилизации, но нужно определиться с дальнейшими шагами на время сезонного роста спроса на топливо, заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев на совещании по развитию нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли.

"Важно, чтобы ситуация на внутреннем рынке оставалась сбалансированной и, конечно, люди не должны сталкиваться с необоснованным ростом цен (на бензин - ИФ)", - сказал он.

"Для этого, напомню, мы приняли ряд решений: во-первых, между ФАС, Минэнерго и нефтяными компаниями были подписаны соглашения о мерах по стабилизации цен. Во-вторых, продолжился - он и был, но в этот период продолжился - ежедневный мониторинг цен и объемов реализации нефтепродуктов на биржевых торгах. Ну и в-третьих, с 1 января этого года в рамках завершения налогового манёвра мы ввели так называемый обратный акциз на переработанную нефть, то есть компенсируем нефтеперерабатывающим предприятиям часть разницы между стоимостью нефтепродуктов на внутреннем рынке и экспортной ценой", - добавил Д.Медведев.

"Все эти меры позволили стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, и она таковой остаётся", - подчеркнул он.

"Но с 1 апреля срок действия соглашения с нефтяными компаниями истекает, это достаточно важная дата. Нам нужно определиться с дальнейшими шагами: что необходимо сохранять, что сохранять не следует, особенно с учётом предстоящего сезонного спроса на моторное топливо", - отметил премьер-министр.

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