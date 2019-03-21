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21.03.19 15:24
Орешкин анонсировал полную инвентаризацию недвижимости и земель в РФ
"Мы должны понимать в отношении каждого объекта, какие у него характеристики, кто его реальный владелец. Очевидно, что нужно двигаться дальше и провести полную инвентаризацию объектов недвижимости, в первую очередь, земли", - сказал М.Орешкин на итоговом заседании коллегии Росреестра.
Он пояснил, что "система за последние 30 лет меняется, большое количеств объектов, которые были построены, в том числе, в советское время, в реальности не имеют законных владельцев, или эта информация неизвестна государству".
По словам М.Орешкина, для этого будет использоваться полная кадастровая работа и инновационные методы.
"Это большая задача, понятно, что она не может быть реализована за один год", - заключил глава министерства.
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