Орешкин анонсировал полную инвентаризацию недвижимости и земель в РФ

21.03.19 15:24

© РИА Новости. Екатерина Штукина

21 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство России намерено провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков, заявил в четверг глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Мы должны понимать в отношении каждого объекта, какие у него характеристики, кто его реальный владелец. Очевидно, что нужно двигаться дальше и провести полную инвентаризацию объектов недвижимости, в первую очередь, земли", - сказал М.Орешкин на итоговом заседании коллегии Росреестра.

Он пояснил, что "система за последние 30 лет меняется, большое количеств объектов, которые были построены, в том числе, в советское время, в реальности не имеют законных владельцев, или эта информация неизвестна государству".

По словам М.Орешкина, для этого будет использоваться полная кадастровая работа и инновационные методы.

"Это большая задача, понятно, что она не может быть реализована за один год", - заключил глава министерства.