Усадьбу Набоковых в Ленобласти отреставрируют за 240 млн рублей

21.03.19 15:32

Фото: Официальный сайт музея-усадьбы "Рождествено"

21 марта. Interfax-Russia.ru - Реставрация усадьбы Набоковых в селе Рождествено (Ленинградская область) начнется в 2020 году, сообщила журналистам в четверг директор ГБУК ЛО "Музейное агентство" Леся Колесникова.

"Это региональные средства и средства федерального бюджета - 240 млн рублей. Это сумма, которая необходима для комплексной реставрации экстерьеров и интерьеров", - рассказала Л.Колесникова.

По её словам, здание необходимо оборудовать системами отопления и водоотведения. Внутри усадьбы будут проведены работы по восстановлению конструктивной прочности объекта.

"Работы по бельведеру являются особенно сложными, так как часть поверхности повреждена грибком. В интерьере также будут восстановлены утраченные элементы. Это знаменитый пол центральной залы, росписи, которые частично сохранились", - пояснила Л.Колесникова.

Она добавила, что усадьба будет отреставрирована к 2022 году.

Вторым этапом реставрации станет восстановление парковой территории, прилегающей к усадьбе. Там планируется выполнить работы по освещению парка, организации набивных дорожек, обеспечению безопасности объекта, в том числе установка системы видеонаблюдения.

Заказчиком проекта реставрации выступило ГКУ ЛО "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия", проектировщиком - компания "Аксиома".

Л.Колесникова также подчеркнула, что музей после реставрации будет готов принять хранящуюся в Швейцарии коллекцию личных вещей Владимира Набокова.

"Если сейчас фондохранилище располагается на втором этаже и обладает ресурсом для новых коллекций и собраний, то после реставрации фондохранилище будет перемещено в цокольную часть, где его площадь будет расширена (...) Никаких препятствий для того, чтобы принять это собрание, у нас нет", - сказала она.

Директор музейного агентства уточнила, что после передачи в фонд музея материалы будут оцифрованы и выложены в открытый доступ, чтобы исследователи творчества писателя могли их изучать.

Как сообщалось ранее, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился в Минкультуры РФ с предложением постоянно или временно принять личные архивы В.Набокова, хранящиеся в Швейцарии, в государственном музее-усадьбе писателя в Рождествено.