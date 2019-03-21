Оскорбивший малоимущих пенсионеров волгоградский депутат лишен полномочий

21.03.19 15:37

© РИА Новости. Антон Денисов

21 марта. Interfax-Russia.ru - Волгоградская областная дума на заседании в четверг поддержала постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Гасана Набиева, оскорбившего пенсионеров с низким доходом, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Сегодня региональный парламент рассмотрел постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Г.Набиева. Региональный парламент его поддержал", - говорится в сообщении.

Таким образом, в состав Волгоградской областной думы сейчас входит 36 депутатов.

Как сообщалось, 6 марта на внеочередном заседании Волгоградской облдумы, где был рассмотрен и поддержан федеральный закон о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, член фракции "Единая Россия" Г.Набиев позволил себе высказывание о том, что малоимущие граждане сами виноваты в своем материальном положении. Депутат заявил, что низкие пенсии получают "тунеядцы и алкаши".

Комиссия "Единой России" по этике 12 марта рассмотрела данный инцидент и рекомендовала исключить Г.Набиева из партии.

13 марта президиум Волгоградского областного политсовета партии "Единая Россия" на заседании единогласно исключил из партии Г.Набиева.