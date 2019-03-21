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21.03.19 15:48

Грудинин не согласен с отказам ЦИК РФ передать ему депутатский мандат

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
21 марта. Interfax-Russia.ru - Павел Грудинин заявил об отсутствии правовых оснований для отказа ЦИК РФ передать ему мандат депутата Госдумы, освободившийся после ухода из жизни Жореса Алферова.

"Зюганов и вся КПРФ меня поддержали, я им благодарен. (. . .) Когда некоторые в интернете пишут, что вот Зюганов бросил Грудинина, вы видите, что это неправда. Он сделал все, чтобы меня защитить", - сказал П.Грудинин "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, из происходящего он делает вывод, что "попал в компанию настоящих друзей, людей, которые мужественно отстаивают интересы не только всей нашей страны, но и мои тоже, и я им очень благодарен, и вот это меня ещё раз убедило в том, что я сделал правильный выбор - именно от этой партии пошёл, именно только она одна оппозиционная и защищает интересы людей".

П.Грудинин добавил, что "как оказалось, что у нас есть ЦИК, который похож на цирк". Он отметил, что в ходе сегодняшнего заседания в ЦИК звучали призывы показать хотя бы некоторые оригиналы документов, на которые ссылались те, кто выступал за отказ передачи мандата.

"Одни копии в их руках. Ну будет человек открывает девять счетов в одном банке за один год?", - задался вопросом он. По словам П.Грудинина, эти счета - дополнительные счета внутри банков, которые он не открывал и не закрывал. "Они уже один раз передо мной извинялись. А вот документа, который меня в чем-либо бы обвинил, я его не видел, нет его у меня, так же как его нет у Центральной избирательной комиссии", - сказал П.Грудинин.

"Другой вопрос: а чего так сильно забеспокоились, что в Думу придет Грудинин? В Госдуме больше 300 человек единороссов. Вдруг Грудинин их "заразит" бациллой социальной справедливости или единороссы будут голосовать так, как Грудинин им скажет? Сразу видно, что они просто в панике", - говорит политик.

По мнению П.Грудинина, "с точки зрения здравого смысла" он по получении каких-либо претензий мог бы дать объяснения ЦИКу, но ему не дали такой возможности.

"Зато вот отказали в передаче мандата. Сняли бы меня тогда ещё с регистрации, на выборы кандидатом в президенты", - добавил он.

По словам П.Грудинина, отказ передать ему мандат депутата Госдумы и в целом ситуация не отбила у него интереса к политике, потому что чем больше на него оказывается давление, тем сильнее желание добиться результата. "Геннадий Андреевич (Зюганов - ИФ), кстати, такой же. Мы такие с ним бойцы, и чем больше портят нам наше правое дело, тем мы злее становимся", - сказал П.Грудинин.

Ранее в четверг Центральная избирательная комиссия отказалась передать мандат депутата Госдумы, ставшего вакантным после смерти Жореса Алфёрова, экс-кандидату в президенты от КПРФ П.Грудинину.

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