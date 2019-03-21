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21.03.19 15:59

Более 50 рыбопромысловых участков в Ростовской области переданы в пользование на конкурсной основе

© РИА Новости. Артур Лебедев
21 марта. Interfax-Russia.ru - Более 50 рыбопромысловых участков в Ростовской области переданы в пользование на конкурсной основе, сообщил первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров на заседании рыбохозяйственного Совета.

"На акваториях Цимлянского, Веселовского и Усть-Манычского водохранилищ определены границы 51 рыбопромыслового участка, которые на конкурсной основе переданы в пользование. Заключено 29 договоров о предоставлении рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства. На других водоемах сформированы границы и переданы в пользование 332 рыбоводных участка", - сказал В.Гончаров.

По его мнению, создание участков и передача их в пользование создают условия для дополнительной охраны рыбных ресурсов.

"То есть участки, предоставленные по результатам конкурса, фактически находятся под охраной пользователей. При этом они могут осуществлять вылов водных биоресурсов на них законными способами и методами", - пояснил В.Гончаров.

Он напомнил, что ежегодно с 1 апреля по 31 мая на водоемах Ростовской области проводятся мероприятия, которые позволяют ценным видам рыб беспрепятственно проходить к местам нереста.

"Именно в этот период необходимо максимально тесное взаимодействие всех административных и контрольно-надзорных структур, поскольку, с одной стороны, необходима оперативная и качественная организация официального промысла, а с другой стороны, - максимально действенные мероприятия по предотвращению незаконного вылова водных биоресурсов и созданию условий для нереста рыб", - отметил В.Гончаров.

Участвовавший в заседании начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны Азово-Черноморского ТУ Росрыболовства Сергей Драло сообщил, что в рамках усиления госконтроля в период с 25 марта по 31 мая на территории Ростовской области будет задействовано более 40 транспортных средств повышенной проходимости и более 40 единиц плавательных средств различной модификации.

Дополнительно планируется выставить круглосуточный мобильный пост на путях миграции к нересту тарани и судака в реке Ея (ст. Елизаветинская), протекающей в Азовском районе. "На данном участке в третьей декаде марта ожидается массовый подход тарани и судака. Поэтому управлением будет организовано круглосуточное дежурство инспекции", - сказал С.Драло.

Кроме того, планируется организовать 9 стационарных постов, а по мере прохода рыбы на нерест вверх по Дону будут дополнительно созданы три стационарных поста - в хуторах Арпачин, Калининский и станице Мелиховская. На Цимлянском водохранилище планируется организовать мобильный пост, который будет осуществлять дежурство на катере.

В этом году операция "Путина" будет проводиться в три этапа: с 20 по 31 марта, с 1 апреля по 31 мая, с 1 по 10 июня.

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