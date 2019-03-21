Врио губернатора Оренбуржья представят 22 марта

21.03.19 16:16

© РИА Новости. Михаил Климентьев

21 марта. Interfax-Russia.ru - Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в пятницу официально представит жителям региона врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

"Полпред завтра приедет в Оренбургскую область на представление врио губернатора региона", - сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе полпреда.

В пресс-службе правительства Оренбургской области агентству уточнили, что церемония пройдет в колонном зале Дома советов в 12:00 мск.

"Участие в мероприятии примут парламентарии, руководители крупных компаний региона и представители общественности", - сказал собеседник агентства.

В четверг президент РФ принял отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга по собственному желанию на основании его заявления о досрочном прекращении полномочий. Врио главы региона назначен Денис Паслер до вступления в должность лица, избранного губернатором.

Ю.Берг возглавлял регион с 2010 года.

Д.Паслер родился 29 октября 1978 г. в городе Североуральске. В 2001 году окончил Уральский государственный горный университет. Трудовой путь начал на шахте Североуральского бокситового рудника (СУБР). Работал на руководящих должностях предприятий газовой отрасли.

С 20 июня 2012 по 26 сентября 2016 года - председатель правительства Свердловской области.

С 4 апреля 2017 года возглавлял ПАО "Т Плюс".