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В Минкультуры появится подразделение по вопросам безопасности музеев

© РИА Новости. Сергей Пятаков
21 марта. Interfax-Russia.ru - В Минкультуры создадут спецподразделение по безопасности, оно станет методическим центром по выработке стратегии безопасности, заявил журналистам замминистра культуры Николай Овсиенко.

"Принято решение: в структуре министерства будет создано специальное подразделение, которое будет заниматься вопросами комплексной безопасности учреждений культуры. Это касается всех учреждений культуры, но в первую очередь - музеев", - сказал Н.Овсиенко в четверг по итогам совещания в правительстве.

По его словам, ведомству поручено стать "основным методическим центром по тому, чтобы помогать учреждениям культуры разрабатывать модели безопасности, модели угроз, стратегию обеспечения систем безопасности, реализовывать их в рамках единых подходов и полномочий".

Замминистра подчеркнул, что вопрос безопасности - это не охрана.

"Охраной занимается национальная гвардия, мы достигли соглашения о том, что национальная гвардия готова к расширению сотрудничества с учреждениями культуры", - заключил Н.Овсиенко.

Ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что в правительстве рассматривают возможность использования новых систем по обеспечению безопасности музеев, в том числе российского производства.

"Поступили предложения об использовании некоторых систем, в том числе отечественного производства, уже разработанных. Часть из них уже поставлена в отдельные музеи. Например, новая выставка в Третьяковской галерее уже составлена на иных принципах экспонирования с точки зрения безопасности", - сказала О.Голодец в четверг на совещании в правительстве по вопросам обеспечения охраны музейных предметов и безопасности в музеях по итогам соответствующей проверки.

Она выразила уверенность, что требования к безопасности музеев и охране предметов в музеях должны быть переведены на новые уровни.

О.Голодец напомнила, что министерству культуры были даны поручения вместе с руководителями подведомственных федеральных государственных учреждений культуры провести комплексные проверки систем безопасности учреждений, а также дополнительное обучение персонала по вопросам безопасности, сохранности, экспонирования и хранения музейных предметов.

"Также было поручение проверить наличие и работоспособность современных систем обеспечения безопасности музейных ценностей и подготовить предложения о повышении эффективности безопасности музейных предметов", - заметила вице-премьер.

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