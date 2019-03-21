Котельный цех на Абаканской ТЭЦ тушат в Хакасии

21.03.19 17:56

© РИА Новости. Игорь Агеенко

21 марта. Interfax-Russia.ru - Крыша котельного цеха загорелась на ТЭЦ в Абакане (Республика Хакасия), сообщает пресс-центр ГУ МЧС РФ по региону в четверг.

"В 21:04 по местному времени поступила информация о пожаре по повышенному рангу - возгорание крыши котельного цеха на территории Абаканской ТЭЦ", - говорится в сообщении.

Подробности пожара пока не сообщаются, однако известно, что на его тушении работают 42 человека и 12 единиц техники.