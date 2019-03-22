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22.03.19 10:05

Власти, ученые и коммерсанты подписали соглашение о сотрудничестве по животным из "китовой тюрьмы"

© РИА Новости. Виталий Аньков
22 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Приморья Олег Кожемяко, заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслав Бизиков и руководители четырех компаний-отловщиков в пятницу в администрации Находки подписали соглашение о сотрудничестве по содержанию морских млекопитающих в бухте Средняя.

Соглашение касается как порядка содержания животных, так и их подготовки к возможному выпуску в море, передал с места события корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток".

"Соглашение подписано до 31 декабря 2019 года. Наша задача обеспечить необходимые условия кормления и научное сопровождение животных. После заключения научных специалистов будут предприниматься дальнейшие шаги" - отметил О.Кожемяко на подписании документа.

В свою очередь представитель ВНИРО В.Бизиков сообщил журналистам, что срок соглашения взят с запасом исполнения и "реально оно будет выполнено гораздо раньше".

"Мы о судьбе косаток не говорим сейчас. Речь шла о том, чтобы каждая из сторон добросовестно выполнила свою работу. Это сложный процесс, который включает и научную, и хозяйственную стороны, административный ресурс, который тоже нужен для успешного продвижения вопроса", - сказал В.Бизиков журналистам.

Он отметил, что специалисты в настоящее время обследуют животных. На основе их заключений будут даваться научные рекомендации.

В то же время В.Бизиков не смог назвать сроков, когда будет сделано экспертное заключение. "До второй половины мая консилиуму должна быть предоставлена вся информация", - сообщил он.

Руководители компаний-отливщиков сообщили журналистам, что в рамках соглашения они обязуются помогать ученым и кормить морских млекопитающих.

Глава компании ООО "Океанариум ДВ", которая отловила и содержит косаток и белух в "китовой тюрьме", подтвердил, что животные выловлены для продажи в океанариумы Китая и России.

"Мы занимаемся в течение пяти лет этой деятельностью. Мы вылавливаем животных для российских дельфинариев. В рамках культурно-просветительской деятельности поставляем их в зарубежные страны, в том числе в Китай. Мы изначально показывали контракты, предоставляли все бумаги. (...) У нас есть план и контракты, подписанные с китайцами, с российскими дельфинариями", - сообщил в пятницу журналистам гендиректор ООО "Океанариум ДВ" Александр Бронников.

По его словам, стоимость одной косатки - порядка $3 - $3,5 млн. Белуха стоит около $150 тыс.

Ранее для определения дальнейшей судьбы содержащихся в "китовой тюрьме" косаток и белух был создан консилиум ученых под руководством ВНИРО. Ученые на месте должны оценить состояние животных и решить, кого из них можно выпустить, а кто отправится в океанариумы. Общественные организации, которые не вошли в состав консилиума, считают намерение отправить выловленных животных в развлекательные заведения незаконным.

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