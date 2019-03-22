Новый глава Челябинской области поручил ускорить тушение Коркинского разреза и свалки

22.03.19 10:34

© РИА Новости. Александр Кряжев

22 марта. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер попросил президента "Русской медной компании" Всеволода Левина предоставить подробный план по ускорению тушения Коркинского разреза.

"Дайте мероприятия по ускорению тушения, что можно для улучшения экологической ситуации прямо сейчас, потому что весной ситуация будет хуже. Меня не устраивает, что пожары (эндогеннные - ИФ) будут потушены только в 2020 году, когда с Томинского ГОКа начнут поступать закладочные материалы", - сказал он при посещении разреза.

Кроме того, А.Текслер поручил главе Коркинского района Челябинской области Наталье Лощининой ускорить работы по тушению свалки в поселке Роза.

"Я вчера посмотрел новости и вот сегодня приехал сам посмотреть, на месте. Нужно действовать срочно, потому что весной будет хуже ситуация", - отметил А.Текслер на встрече с Н.Лощининой в ходе объезда территории региона.

Он попросил главу района взять ситуацию с тушением на постоянный контроль.

"Надо заниматься этим каждый день. Дайте предложения в региональное министерство экологии, что нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию, сколько нужно техники, сколько людей, сколько денег", - сказал врио губернатора.

Он подчеркнул, что ждет готовые предложения в понедельник.

По словам А.Текслера, следующей задачей является рекультивация этой свалки. Данную работу, по мнению врио челябинского губернатора, также необходимо делать быстрее.

"Нужно ускорить работу по постановке ее территории на кадастровый учет, подготовить проект и направить его на Главгосэкспертизу", - сказал А.Текслер.

Он добавил, что намерен обратиться с министерством экологии РФ о выделении финансирования на решение проблемы данной свалки.

Площадь свалки твердых бытовых отходов в поселке Роза Коркинского района составляет 5 га, постоянный очаг пожара - на площади 120 кв. м.

По данным местных СМИ, свалка горит на протяжении нескольких месяцев, дым от нее распространяется на населенный пункт.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин во вторник принял отставку губернатора Челябинской области Б.Дубровского и назначил исполняющим обязанности главы региона А.Текслера. Он ранее занимал должность первого заместителя министра энергетики РФ.

Выборы нового губернатора состоятся 8 сентября 2019 года.