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Мотострелковую бригаду в Туве оснастят современным вооружением до конца года

© РИА Новости. Сергей Пивоваров
22 марта. Interfax-Russia.ru - Отдельная горная мотострелковая бригада в Республике Тыва получит последние девять единиц вооружения и военной техники до конца 2019 года, сообщает пресс-служба ЦВО.

Комплексная группа ЦВО во главе с командующим войсками округа Александром Лапиным проинспектировала отдельную горную мотострелковую бригаду в Туве. На встрече с командованием бригады генерал-полковник обсудил, в том числе, своевременное выполнение мероприятий по повышению боевых возможностей формирования, в частности поступление новых образцов вооружения и военной техники.

"В 2019 году спланирована поставка последних девяти единиц вооружения и военной техники. Таким образом, к концу текущего года мы планируем выйти на 100% оснащение бригады современными образцами вооружения и военной техники", - цитирует пресс-служба ЦВО слова командира бригады Рамиля Ибатуллина.

Командующий войсками подчеркнул, что для эксплуатации армейской техники необходимо тщательно подходить к комплектованию бригады военнослужащими по контракту. "Для доукомплектования бригады военнослужащими по контракту, а также восполнения естественной убыли было принято решение развернуть на базе военного комиссариата Республики Тыва постоянного пункта отбора на военную службу по контракту, который уже приступил к работе. Командованию бригады необходимо уделить пристальное внимание качественному отбору на службу по контракту", - приводит пресс-служба ЦВО слова А.Лапина.

Также комплексная группа командования округа проверила выполнение мероприятий антитеррористической деятельности, боевой подготовки и материально-технического обеспечения бригады.

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