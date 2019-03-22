Трутнев предложил рассматривать резонансный случай в Якутии "без делений на нации"

22.03.19 09:58

© РИА Новости. Виталий Аньков

22 марта. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев призвал не связывать преступления с принадлежностью людей к той или иной нации.

"Если у нас в голову взбредет делиться по национальному признаку, мы все разрушим. Надо жить вместе, надо друг другу помогать. А те случаи, которые происходят, в том числе в криминальной сфере, надо рассматривать не как проявление чего-то национального, а преступления конкретных людей", - сказал Ю. Трутнев журналистам в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию, связанную с резонансным преступлением, совершенным гражданином Киргизии в Якутске.

Как сообщалось, 17 марта уроженец Киргизии в Якутске похитил и изнасиловал местную жительницу. Ей удалось сбежать и сообщить о преступлении. Обвиняемый был задержан и помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование) и ч.1 ст.126 УК РФ (похищение человека).

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс, жители провели стихийный митинг. В Якутске закрылось большинство торговых точек по продаже овощей и фруктов, не работали оптовые продуктовые базы. Кроме того, водители автобусов, выходцы из Средней Азии, не вышли на работу, опасаясь нападений.