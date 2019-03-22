Врио главы Калмыкии проведет в регионе "кадровую чистку"

22.03.19 10:08

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

22 марта. Interfax-Russia.ru - "Бесконечный шлейф скандалов, связанных с уголовными делами" станет причиной кадровых перестановок, которые планирует провести в Калмыкии временно исполняющий обязанности главы республики Бату Хасиков.

"Основные задачи на ближайшее время: определить первоочередные проблемы региона и детально разобраться в них, тем самым определяя наиболее рациональные решения. Инициировать кадровую чистку, основанную на бесконечном шлейфе скандалов, связанных с уголовными делами. Определить возможности и точки роста республики", - написал Б.Хасиков на своей официальной странице в Instagram в пятницу.

Как сообщалось, 21 марта Б. Хасиков приступил к исполнению обязанностей.

Экс-глава республики Алексей Орлов заявил о своей отставке в видеообращении на своей странице в Facebook в минувшую среду. В тот же день президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Калмыкии Б.Хасикова.

38-летний Б.Хасиков - многократный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов. С ноября 2012 года по сентябрь 2014 года являлся представителем в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Калмыкии. С июня 2017 года - советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

Б.Хасиков также является лидером общероссийского общественного движения "За спортивную страну". Деятельность движения направлена на продвижение ценностей здорового образа жизни.